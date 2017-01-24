Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilere yönelik Trafik Hayattır projesi başlattı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilere yönelik Trafik Hayattır projesi başlattı. Proje kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Argıl kırsal Mahallesi İlkokuluna giden ekipler, öğrencilere trafik hakkında bilgi verdi. Seminer sonunda öğrencilere trafik temalı el broşürleri ve cetvel dağıtıldı.