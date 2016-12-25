Jandarmadan nefes kesen kurtarma operasyonu

Uludağ'ın eteklerindeki Süleymaniye Mahallesi'nde şehir merkezine inmek isteyen 6 kişi, 1 metreyi aşan karda mahsur kalınca, jandarmanın yaptığı operasyonla donmaktan kurtarıldı. Yaklaşık 15 kilometre yürüyen ekipler, soğuktan dolayı yürüyemeyen bir kişiyi de sırtlarında taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerinden yürüyerek şehir merkezine inmek isteyen 6 kişi, 1 metreyi aşan kar kalınlığı ve soğuk havadan dolayı kayboldu. Bunun üzerine şahıslar, cep telefonlarıyla jandarmayı arayarak yardım istedi. Kar kalınlığından dolayı araçların girmediği araziye ekipler yürüyerek intikal etti. Yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin ardından 4'ü erkek 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yiğitali Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymaniye Mahallesi su deposu mevkiinde bulundu. Bir süre sonra soğuk havadan dolayı ayakları donan genç kızı jandarma ekipleri sırtlarında taşıdı. İsmi öğrenilemeyen genç kız, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yürüyüşü tertipleyen şahıs hakkında, Bursa Valiliği'nin alan kılavuzu alınması yönündeki kararına uymamaktan dolayı idarî işlem yapıldı. Diğer şahıslar hakkında da nöbetçi savcının talimatıyla işlem yapıldı.