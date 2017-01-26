Jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, birçok ilde hırsızlık yapan şebekenin 5 üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Akhisar'ın Mecidiye Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, sahte plakalı otomobil ile bir evde hırsızlık yapmak isteyen 5 kişilik şebekeyi takibe aldı. Jandarma ekiplerini fark eden şebeke üyeleri otomobil ile 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Akselendi Mahallesi mevkiinde kıskıvrak yakalandı.

Organizeli bir şekilde çalışan şebeke ilk olarak evlere girmeden önce zili çalarak kontrol ediyor ardından birçok eve giriş yaparak hırsızlık yaptığı iddia edildi. Aydın ilinden başlayan hırsızlık olayları Manisa'ya kadar uzanıyor. Ege bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan şebeke üyelerinin dosyalarının da bu yönde kabarık olduğu iddia edildi.

Akhisar Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan kadınlar C.B, N.A ve H.B. tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderilirken şebekenin diğer üyeleri M.U. ve K.A. serbest bırakıldı.