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Jandarma eroin ele geçirdi

Jandarma eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte...

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Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 7 gram eroin ve 1 adet kurusıkı tabancada ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığındna yapılan açıklamada, operasyonun Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde yapıldığı belirtildi. Ballık köyünde mevkinde bir aracı durduran polis ekipleri araçta yaptığı aramada 7 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, mahkeme sevk edilen zanlılardan 1'nin tutuklandığı bildirildi.

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