İznik’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
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Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen M.A., Z.T. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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