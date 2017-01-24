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İznik’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İznik’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen M.A., Z.T. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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