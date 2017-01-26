İzmit’te kumar oynatılan kahvehane mühürlendi

İzmit'te kumar oynatılan bir kahvehane mühürlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yenişehir mahallesi Turan Güneş caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine hareket geçti. Yapılan baskında söz konusu kahvehanede kumar oynandığı tespit edilince yasal işlem yapıldı. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilileri de kaymakamlığın yazısı üzerine kumar oynanan kahvehaneyi 1 ay süreyle mühürlediler.