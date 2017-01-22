İzmit’te hurda aracını çekmeyenlere ceza

Uyarılara rağmen, mahalle aralarındaki hurda araçlarını çekmeyenler hakkında yasal işlem yapılacağı açıklandı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, mahalle aralarına, yol kenarlarına, boş arsalara bırakılan hurda araçların çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olduğunu belirterek, "İzmit Belediyesi olarak 8 yılı aşkın zamandır hurda araçların toplanmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Şimdiye kadar binlerce araç bulundukları yerlerden alındı. Bu araçlar hem trafiği tehlikeye sokuyor, hem de fare, böcek ve haşarat gibi zararlıların barınıp çoğalmalarına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için sık sık mahallerde kontroller yapıyoruz. Kontroller sırasında hurda araç sahiplerine araçlarını bulundukları yerlerden almaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Sahipsiz araçları da çekici yardımıyla alıyoruz. Uyarılara rağmen araçlarını almayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 41. Maddesine göre 575 Lira cezai işlem uygulanmaktadır" dediler.