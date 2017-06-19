İzmit’te ATM’lere düzenek kuran 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir bankaya ait ATM'lere kopyalama cihazı yerleştirerek, kart sahiplerinin hesaplarından para çeken 3 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmit'te bir bankanın iki ATM'sinde kurdukları düzeneklerle kart sahiplerinin hesaplarından para çeken şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon düzenledi. 9 Haziran günü ATM'leri kullanan kart sahiplerinin şüphesi ile belirlenen düzeneklerden yola çıkan polis ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiklerini Tespit ettiler. Kocaeli genelinde ve ilçelerinde bulunan ATM cihazlarına kopyalama düzeneği taktıklarını takarak, kart sahiplerinin hesaplarından para çektiği tespit edilen B.Ü., O.H., ve A.İ. isimli (3) şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.