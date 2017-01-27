İzmit heyeti Diyadin’de

Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'ne danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, planlanan projelerin incelemelerini yapmak için İzmit'ten bir heyeti Diyadin'e gönderdi.

Aralarında hizmet kapınızda, çorba çeşmesi ve cepsin projelerinden sorumlu İzmit Belediye personelinden oluşan heyet, Diyadin'e iner inmez çalışmalara başladı. İlk olarak Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar ile bir araya gelen İzmit heyeti, daha sonra çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indiler. Gerekli tüm alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak hizmet kapınızda projesini Diyadin'e uyarlayan İzmit Belediyesi görevlileri, giydirilmiş araç ve Diyadin ekibiyle birlikte ilçedeki ilk ev ziyaretlerini gerçekleştirdi. Vatandaşların büyük memnuniyetle karşıladıkları, devletin varlığının her hanede hissedilmesi ve devlete her zaman güvenmeleri gerektiği mesajının verildiği ziyaretlerin son derece verimli geçtiği kaydedildi. Ziyarette, vatandaşların istek, şikayet ve önerileri de alındı.

Heyet, daha sonra önümüzdeki günlerde vatandaşların içini ışıtacak olan çorba çeşmesinin yapıldığı yere giderek incelemelerde bulundu. Uygulama noktasında İzmit ekibi ilgililere son bilgileri aktardı. Diyadinli çocukları sinema ile buluşturacak, bölge halkının sinemaya olan açlığını giderecek cepsin uygulaması için de incelemelerde bulunan İzmit heyeti Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar ve diğer yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

Sahadaki incelemelerin ardından Diyadin Belediyesinde bir toplantı gerçekleştiren İzmit heyeti, projelerde gelinen son durumla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren İzmitli yetkililer, "Belediye Başkanımızın talimatıyla buraya geldik. Projelerimizin Diyadin'de hayata geçtiğini görmek ve uygulama noktasında bir katkı sağlamak bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın bizleri gördüğünde gözlerinde oluşan umut ve mutluluk bize ayrı bir güç ve daha fazla çalışma hissi vermektedir" şeklinde konuştular.