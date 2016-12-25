İzmir’in ilk hayvan mezarlığı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerin kaybettikleri minik dostlarını defnedebilecekleri Seyrek'teki 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığını gömüye açtı.

İzmir'in ilk hayvan mezarlığı gömüye açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek'te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığının, hayvanseverlerin önemli bir sorununu ortadan kaldıracağı bildirildi. Kaybettikleri evcil kedi ve köpeklerini gömmek isteyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Seyrek Geçici Köpek Bakımevi'ne başvurabilecek. Başvuru sırasında hayvanseverlerin gömü ücreti olan 50 TL'yi yatırdığını gösterir makbuz ya da dekont ile kedi ve köpeğin sahipli olduğunu gösterir belediye kaydını sunmaları gerekiyor.

Yeni bir barınak daha geliyor

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sasalı Kent Ormanı içindeki barınağı da kapatarak Seyrek'e nakledecek. Teknik donanımıyla bir hastane kapasitesine sahip Seyrek'teki Havyan Rehabilitasyon Merkezi; tedavi, ameliyat ve kısırlaştırma işlemlerini sürdürecek. Kentin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Can Dostlar yuvasında ise yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanları, geçici bir süre tedavi ve rehabilitasyon için konuk edilecek. Yeni tesisin daimi sakinleri ise sokakta hayatını idame ettiremeyecek duruma gelen engelli, yaşlı ve hasta hayvanlar ile agresif ve yasaklı ırklar olacak. Belediye ayrıca, Işıkkent'teki 90 dönümlük arazi üzerine kuracağı bir başka barınak için proje çalışmalarını sürdürüyor.