İzmir’deki bar kavgası davası

İZMİR (İHA) – İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, barda çıkan ve 4 kişinin öldüğü kavga ile ilgili davaya devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikincisi duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim K., Cem E., sanık Cem E.'nin avukatları Gökhan Oğuz, Ercan Dönmez, Umut Köroğlu, sanık İbrahim K.'nın avukatları Hasan Atlas, Kadir Yetik, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle mahkeme başkanı önceki zabıtları okudu. Geçen celse savunmasını yapmayan tutuklu sanık Cem E., hasta olduğunu bu celse savunma yapamayacağını belirterek gelecek celse savunma yapacağını söyledi. Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

Olay yerinde olan polis memuru dinlendi

Tanıklardan ilk önce olay günü hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İnal'ın arkadaşı motorize timlerde görevli polis memuru Sedat S. dinlendi. Olay günü arkadaşı Mustafa İnal'ın çağırdığını önce Bayraklı'daki bir mekanda olduklarını daha sonra olayın meydana geldiği mekana geçtiklerini belirten tanık polis memuru Sedat S., "İlk oturduğumuz yerden Mustafa İnal, sanık Cem E., sanık İbrahim K. ve klarnetçi arkadaş ile birlikte olayın olduğu mekana geçtik. Masalar dar olduğu için rahat oturamadık, Mustafa el çantasını garsonla arabaya gönderdi. Masamızda alkol vardı ancak ben alkol almadığım için içmedim. Biz otururken sol tarafımda boş olan sandalyeye tanımadığım bir erkek şahıs oturdu. Elinde kadeh vardı. Sanık Cem ile kadeh tokuşturmak istedi ancak Cem kabul etmedi. Cem bu kişinin kulağına bir şeyler söyledi ancak ne söyledi duymadım. Bire müddet sonra Cem tekrar şahsa başı ile işaret ettikten sonra kulağına bir şeyler söyledi. Ben yine ne söyledi duymadım. Bu sırada Cem, nereden çıkardığını görmediğim tabancayı çıkartıp masamıza gelen şahsa doğrultup ateş etti. Yaralanan şahıs Cem'in üzerine atlayıp boğuşmaya başladılar. Ben ayağa kalktım bu sırada sağ taraftan bir el silah sesi duydum, o tarafa doğru baktığımda sanık İbrahim K.'nın elindeki tabancayla Cem'in üzerindeki adama doğru ateş ettiğini gördüm. Ben kendimi koridora doğru attım. Bu sırada bizim masaya doğrultulmuş bir tabanca gördüm ancak kimin elindeydi yüzünü göremedim. Daha sonra mekanın sahibi Günay araya girerek bu şahsın elindeki tabancayı tutarak havaya kaldırdı. İtişme kakışma oldu. İtişme kakışma sırasında merdivenlerden düştüler. Yerde 3-4 el ateş daha edildi. Ancak kimin ateş ettiğini görmedim. Ben mutfağa kaçtım, üzerimi kontrol ettim. Silah sesleri susuncaya kadar mutfaktan çıkmadım. O sırada zaten elektrikleri kapatmışlardı içerisi karanlıktı. Silah sesleri kesilince dışarı çıktım. Arkadaşım Mustafa'yı aradım bulamadım. Tekrar içeri girdiğimde Mutafa yüz üstü yaralı vaziyette yatıyordu. "Vuruldun mu?" diye sordum. Mustafa'nın sesi titriyordu "Beni vurdu" diye söyledi ancak herhangi bir isim söylemedi. Daha fazla konuşamayarak gözlerini kapatarak bilincini kaybetti" dedi.

Sanık avukatlarının sorusu üzerine tanık polis memuru Sedat S., "Ben emniyette iki kez ifade verdim. İlk ifademi verdikten sonra emniyetten beni yeniden çağırdılar, "Olaydan sonra kafanı tam toplayamamışındır, ifadeni bir daha alalım" diye söylediler bunun üzerine ikinci kez ifade verdim" diye konuştu.

"Ateş edilmeye başlanınca masanın altına saklandım"

Diğer tanık Sema K. ise arkadaşlarıyla eğelenmeye mekana gittiklerini belirterek, "Bir ara iki masa arasında gerginlik oluşmuştu. Halil Kaya, Cem E.'lerin oturduğu masaya gitti. Bir şeyler konuştular ancak müzik sesinden dolayı ne konuştular duymadım. Halil masa gidince kadeh kaldırdı ancak Cem kendisine ter bir şekilde baktı. Halil Kaya, Cem'in kulağına bir şeyler söyledi. Kavga gibi bir şey olacakken Halil Kaya belinde silah varmış gibi elini belinden tuttu. Sonra Cem tabancayla Halil'in ayağına doğru ateş ettiğini gördüm. Bunun üzerine ben masanın altına sakladım. Halil Kaya'nın masasından ateş ediliyordu ancak kim ateş etti görmedim. Alkollü olduğum için kaç el ateş edildi bilmiyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra 6 tanık daha dinlendi.

Sinem'i öldüren kurşun önce onun vücuduna girmiş çıkmış

Tutuklu sanık İbrahim K., "Olay sırasında mekanın içinde yaklaşık 100 kişi vardı. Bir kişi sağ elini kaldırsa herkes görür. Başka hiç kimse bir şey görmüyor ama tanık Sedat S. her şeyi görüyor. Bende olay sırasında silah yoktu. Bana olayda öldürmek için ateş edildi. Benim vücudum mermi deliği ile dolu. Hatta olayda vefat eden Sinem Alptuğ, benim göğsümden giren ve sırtımdan çıkan merminin isabet etmesi sonucu ölmüştür. Onun ölümüne sebebiyet veren kurşun bana sıkılmıştır. Ben suçsuzum, silah kullanmadım, bu nedenle olay benim üzerime yıkıldı. Nasıl olsa bu ölecek, failde ölmüş olunca suçta olmayacak diye düşünüldü. Ben bir çok yerimden mermi yedim, doktorlar benim yaşamama yüzde bir ihtimal veriyorlardı. Bu nedenle Sedat S.'nin iki kez ifadesi alındı" dedi.

İleri bir tarihe ertelendi

Duruşma savcısı, okunanlara, tanık beyanlarına bir diyeceklerinin olmadığını, eksikliklerin giderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesin talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra sanıklar Engin H. ve Ali E.'nin hakkındaki yakalama emrinin beklenmesine, gelmeyen 4 tanığın zorla getirilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

20 Kasım 2016'da, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir barda çıkan kavgada Cem E. isimli şahıs, üzerindeki tabancayı çekerek ateşledi. Olayda Halil Kaya olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan barın sahibi Günay Kaya, Sinem Alptuğ, polis memuru Mustafa İnal hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan İbrahim K. tedavisinin ardından, Cem E. Gürcistan'a kaçmak isterken yakalanarak tutuklandı. Polis, Halil Kaya'nın arkadaşı Ali E. ve Cem E'nin arkadaşı Engin H'yi halen arıyor.