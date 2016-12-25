İzmir’de kese tırtılı operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çam ağaçlarını kese tırtılına karşı üç koldan korumaya aldı. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeden yürüttüğü mücadele kapsamında biyolojik, mekanik ve biyoteknik yöntemleri kullanan ekipler, 2015 yılından bu yana yaklaşık 25 bin çam ağacını ilaçladı. 3 bin 500 ergin kelebek ise feromon tuzağı ile yakalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "ağaçların kanseri" olarak bilinen ve çam ağaçlarında büyük tahribata neden olan çam kese tırtılına karşı entegre mücadele yöntemleriyle başarı sağladı. Yakın bir zamana kadar önemli bir tehdit olarak algılanan çam kese tırtılının yayılması büyük ölçüde önlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağaçlara verdiği zararın yanı sıra insanlarda da alerjik reaksiyonlara yol açan çam kese tırtılını imha etmek amacıyla, çam ağaçlarının yoğun olduğu okul, hastane ve sağlık ocağı bahçeleri öncelikli olmak üzere, kentin çeşitli sokakları ve kamu kurumlarının bahçelerinde çalışıyor.

3 bin 500 ergin kelebek yakalandı

Mücadele kapsamında, insanların duymadığı bir tür koku tuzağı kullanılarak eylül ve kasım ayları arasında 3 bin 500 ergin kelebek yakalandı. Ayrıca 2015 yılından bu yana yaklaşık 25 bin çam ağacı ilaçlandı. İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk taşımayan bu ilaçlama yöntemi, böceğin larva döneminde sindirim sistemini etkileyerek beslenmesini durduruyor. Ekiplerin çam kese tırtılına karşı yürüttüğü ilaçlama çalışması, şubat ayının sonuna kadar devam edecek.

Ağaçları zayıflatıyor

Bir kelebek türü olan çam kese tırtılı, çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu larva keselerinden oluşuyor. Çamlara büyük zarar veren bu tırtıllar; özellikle kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı ve Lübnan sediri gibi çam ağacı türlerinde görülüyor. Üst üste bir kaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçların boylarının büyümesi geriliyor ve hacimleri kayboluyor. Böceklenen ağaç zararlıyı diğerlerine bulaştırırken, zayıf düşen ağaca başka zararlıların gelmesine de zemin hazırlıyor. Çam kese tırtılı çoğaldığında ise ağacı çıplak hale getirebiliyor.