İzmir’de FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Katip Çelebi Üniversitesi'ne operasyon düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretim görevlisi ve idari personelin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.