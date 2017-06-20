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İzmir’de FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

İzmir’de FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Katip Çelebi Üniversitesi'ne operasyon düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretim görevlisi ve idari personelin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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