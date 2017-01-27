İzmir’de çaldı, Muğla’da yakalandı

Aydın-Muğla karayolu girişinde MOBESE kameralarınca çalıntı araç sinyali verilmesi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalıntı aracın peşine düştü. Araç Adliye binası önünde sürücü tarafından park edilirken tespit edildi. Aracı park ettikten sonra olay yerinden uzaklaşan şahıs Stadyum altında yakalandı. Şahsın İzmir'de hırsızlık olayına karıştığı ve cezaevi firarisi

Edinilen bilgiye göre, MOBESE kameralarına harsızlık araç plakası düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracın şehir merkezine gelmiş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. MOBESE kameraları tarafından aracın Adliye binası önüne sürücü tarafından park ettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerine geldiğini gören sürücü kaçtı. Sürücü Stadyum altında yakalandı.

Sürücünün alınan ifadesinde, Vedat K. olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İzmir Narlıdere ilçesinde 2 lüks villadan hırsızlık yaptığı, villalardan para ve çok sayıda elektronik eşya çaldığı, villa sahibine ait 35 AD 2560 plakalı lüks aracı çalarak Muğla'ya kaçtığı tespit edildi.

Vedat K.'nın uyuşturucu ve çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğunu tespit edilirken, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.