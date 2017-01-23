İzmir’de ByLock kullanan öğretmen tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bir öğretmen tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 5 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.B., O.B. ve K.K.'yi gözaltına almıştı. 3 gün önce emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bugün yapılan operasyonla da şüpheli İ.A. ve A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.