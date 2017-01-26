İzmir Savcılığından Bilal Konakci açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 Ocak Çarşamba günü tutuklanan ve sağlık durumu göz önüne alınarak "yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek" şartıyla dün tahliye edilen polis memuru Bilal Konakci hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan "FETÖ ile ilişiği olmadığı" yönündeki haberler üzerine; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili basın bildirisi yayınladı.

Basın bildirisinde, polis memuru Bilal Konakci hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu açıklamalarda bulunuldu: "Bazı basın yayın organlarında "gazi polis memuru Bilal Konakci'nin yüzde 98 oranında engelli olmasına rağmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, masum olduğu, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, sadece bir bankada hesabının bulunduğu" yönünde şüphelinin eşi kaynak gösterilerek bazı haberler yer almakta ise de; Bilal Konakci, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında; söz konusu örgütte, bulunduğu bölgede yönetici konumunda faaliyetlerde bulunduğu, toplantılar düzenlediği, toplantıya katılanlara örgüt liderinin talimatlarını aktardığı, himmet topladığı, örgüt liderinin bu sebeple kendisine kullanmış olduğu özel eşyalarını hediye olarak gönderdiği yönünde çok sayıda tanık, itirafçı beyanı ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde hakkında kuvvetli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle sevk edildiği İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Ocak 2017 tarih ve 2017/41 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Bilal Konakci'nin özür ve sağlık durumunun ceza infaz kurumunda bulunmasına engel olup olmadığına yönelik sağlık işlemleri yürütülmekte iken haberin yayımlanmasından bir gün önce İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğince ilgilinin, özür durumu ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak 25 Ocak 2017 tarihinde "yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol altına alınması suretiyle tahliyesine karar verilmiştir."

Konakci'nin özür durumunun ayrı, eylemlerinin ayrı değerlendirilmeden ve bu iki hususun birbirine karıştırılması suretiyle hiçbir suçunun olmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan bildiride, yargı mercileri ve ceza infaz kurumu idaresinin, tüm hususları göz önünde tutarak yürürlükteki yasalar ve ilgili kurallar çerçevesinde işlemlerini yürütmekte olduğu belirtildi.