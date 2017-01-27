İzkart’lar hizmete hazır

İzmit Belediyesi'nce maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için hazırlattığı İZKART'ların hazırlıkları tamamlandı.

İzmit Belediyesi tarafından daha önce ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda gibi yardımlarının yerini artık İZKART'lar alacak. Yardımda bulunulacak kişilere kartların dağıtılacağını ifade eden belediye yetkilileri, "Yönetmelik değişikliği yaparak bundan böyle yardımları, hak sahiplerine vereceğimiz anlaşmalı banka kartıyla gerçekleştireceğiz. İZKART adını verdiğimiz kartlar basılıp geldi. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerine bu kartları imza karşılığında teslim edeceğiz ve kartlara TL yüklemesi yapacağız. Vatandaşlar da kart ile anlaşmalı işyerlerinden ihtiyacı olanı alabilecek" dediler.

500 adet İZKART, anlaşmalı banka tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev'e teslim edildi.