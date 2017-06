İtikaf ve Kadir Gecesi

Efendim mibârek Ramazan ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Nasipse yarın akşam da, ‘Kadir Gecesi’ni ihya edeceğiz. Birkaç gün sonra da (Pazar günü) Bayram. Hepsi birbirinden kıymetli Ramazan günleri bir bir elimizden uçup gitti. İnsaALLAH memnun edebilmişizdir. Şimdi iş yarın akşam ki kıymetine paha biçilmez geceyi ihya etmekte sıra. Haydi hayırlısı. Mevla Teâlâ nasiplenenlerden eylesin hepimizi.

Sevgili okurlar, bilindiği üzere Ramazanın son on günü itikaf günleridir. Bizler bu köşemizde ‘itikaf’ ile ilgili sizlere çok şeyler yazdık. İşte bir ‘itikaf’ mevsimine daha girdik. İtikaf orucu tamamlayıcı hatta güzelleştirici mâhiyette pek önemli bir ibâdettir. Geçtiğimiz senelerde vacip, sünnet ve nafile olan itikaflardan bahsetmiştik. Ramazan son on günü yapılan ‘itikaf’ sünnet olan itikaftır, hanımlar da dâhil yapmaya gayret sarf edelim, sevaplarını da yazmıştık.

Ebû Hureyre (r.a)’den rivâyet edilen bir hadisi şerifte; ‘Rasûllullah aleyhissalâtu vesselam Efendimiz Ramazan’ın son on günü içinde itikâfa girerdi. Vefat ettiği sene ise yirmi gün itikâfa girdi.’(1) Ayni zamanda Peygamber aleyhisselam itikâfı aile efrâdına da tavsiye ederlerdi. (Timîzî, Savm 71) Müslümanlar Ramazan’ın son on gününü daha bir teyakkuzla daha bir titizlikle ibâdetlerini îfayla geçirirler. Kendilerini meşgul eden pek çok şeyden sıyrılarak samimi bir gönülle, tüm içtenlikle erkekler mescitlerde, kadınlar evlerinin bir köşesinde Cenâbı hakk’a yönelerek itikâfa girerler. İbâdetü taatlarla, zikru tesbihat ve okumalarla, dünyâdan yüz çevirip, nefislerini terbiye ederek ruhlarını eğitirler, mânevî yönlerini geliştirirler. Af ve mağfiret talebiyle, yalvara-yakara duâ ve niyazlar yaparlar ve inşaALLAH umduklarına nâil olurlar. Bilhassa bu son on gün içinde mübârek Kadir gecesi vardır. İtikaf süresinde müminlerin arınmışlık rûhuyla Hakk’a yakınlaşması bir kul için ne güzeldir ve bu hal kişinin ahreti adına çok kazançlar sağlar.

Bu arada Kadri gecesine de kısaca değinmek isteriz. Kadir; değer-kıymet mânâlarında kullanılır. Ramazanın en istifâdeli gecesi Kadir Gecesidir. Bin aydan hayırlı olan bu gece sâdece ümmeti Muhammed’e tahsis edilmiştir. Cenâbı Peygamber aleyhisselam, önceki ümmetlerin bin sene ömürleri olduğundan ahretlerine kazanma adına kendi ümmetinden daha çok karda olduklarına üzüldüklerinde, Rabb’i Teâlâ: “Kadir gecesinin bin geceden daha hayırlı” (Kadir Sûresi, 1-5) olduğunu bildirerek Rasûlünün gönlünü rahatlatmıştır. Bu gecede Cenâbı Hakk’ın ikrâmı ve ihsânıyla Müslümanlar insan aklının kavrayamayacağı mükâfatlara erişebilirler. Bu sebeple özellikle tek gecelerde Kadir gecesini arayarak her günü Kadir günü bilerek günlerimizi geçirmek Müslüman olarak bizim yararımızadır.

Ramazan’da da Ramazan’dan sonra da hayat durmayıp akıyor, devam ediyor. İslam dîninde mümin kişi, ibâdetle iç içe yaşar ya da yaşamalıdır. Ramazan ayı tüm sene içinde bizlere ibâdet lezzetini zerre zerre yaşatan bir aydır. İbâdet insanın insânî duygularını harekete geçirir, kişiyi kötülüklerde soyutlar mümini Hakk’a ve hayra yaklaştırır. Ne mutlu bize önümüze her biri birbirinden değerli nimetlerini sunan Rabb’imize güzel bir kul olmaya ne dersiniz? Bu vesilelerle hepinizin Kadir Gecesini şimdiden mübârek ediyor ve şânı yüce Mevla’mızdan affımızı niyaz ederek bu yazımıza vedâ ediyoruz efendim. Hayırla kalınız.

---------------

1- Buhâri, İtikaf 17