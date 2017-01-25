İtfaiye erlerine doğal gaz yangınlarına müdahale eğitimi

Erzincan Belediyesi ve ENERYA Doğalgaz Dağıtım şirketi tarafından, Erzincan Çok Amaçlı Toplantı salonunda, Erzincan Belediyesi itfaiye ekibine "Doğalgaz Yangınlarına Müdahale" eğitimi verildi.

Eğitime Erzincan Belediyesi İtfaiye personeli, Sivil Savunma Görevlileri, Afat yetkilileri, Belde Belediyeler, Jandarma görevlileri katıldı. Enerya İstanbul İSG Müdürü Erol Kaya tarafından verilen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu söyleyen itfaiye erleri, "Bu eğitimlerle bilgi birikimimiz artıyor ve bilinçleniyoruz. Doğalgaz yangınlarına nasıl müdahale etmemiz gerektiği konusunda daha önce aldığımız eğitimlerin üzerine ek bilgiler alıyoruz" şeklinde konuştular.