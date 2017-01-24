İtalyanlar Türk doğaltaşları için gelecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünyanın en büyük ikinci mermer ve teknolojileri fuarı İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na İtalyanları davet etti.

Türk doğaltaş sektörü, Türkiye'de 2016 yılında yaşanan siyasi olaylar, ekonomik dalgalanma ve terör olayları sonrasında ithalatçıların Türkiye'ye gelme konusunda kafalarındaki soru işaretlerini gidermek üzere alıcılarla iletişimi arttırmak için harekete geçti. Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu amaçla Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu, İzmir İtalyan Ticaret Odası işbirliğinde 22-26 Ocak 2017 tarihleri arasında İtalya'ya "Ticaret Heyeti Organizasyonu" gerçekleştiriyor.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya'nın başkanlık ettiği 24 kişilik heyet ilk olarak Carrara Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Carrara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Giorgio Bianchini ve İtalyan doğaltaş firmaları ile biraraya gelen EMİB Heyeti toplantı sonrasında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"Yeni bağlantılar, yeni işbirlikleri için buradayız"

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, ekonomilerde zaman zaman inişler çıkışlar yaşandığını, 2016 yılının petrol fiyatları ve hammadde fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar nedeniyle dünya ekonomisinde daralmaya yol açtığını ve zor bir yıl olduğunu kaydetti.

İtalya ve Türkiye'nin yoğun ekonomik ilişkileri olduğuna işaret eden Kızartıcı, "Bizim bugüne kadarkinden daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Onun için buradayız. Daha ileri gitmek için yeni işler, yeni bağlantılar kurmak zorundayız. Bu ziyaret yeni iş bağlantıları açısından umarım faydalı olur. 2017 yılının 2016 yılından daha başarılı bir yıl olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İtalyanları Marble Fuarı'nda İzmir'de görmek istiyoruz"

Türkiye ve İtalya'nın doğaltaş sektöründe iki lider ve söz sahibi ülke olduğuna dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İtalyan iş insanlarını İzmir'de Mart ayında düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na davet etti. Kaya, "İzmir'de Fuar'da görüşmek istiyoruz" dedi.

İki ülkenin güçlerini birleştirerek, daha çok işbirliği yaparak, ortak stratejiler belirleyerek hareket etmesi halinde iki ülke sektör temsilcileri adına çok daha verimli ve başarılı sonuçlar alınacağına inandığını anlatan Kaya, "Geçmişten bugüne iki ülke arasında birikmiş ve sürdürülebilir ticari ilişkiler mevcut. Muhteşem zenginliklere sahip Akdeniz havzasında ortak çıkarları bulunan, ortak tarihi değerlere sahip bölgede güçlü iki ülke olarak; işbirliği potansiyelimizi daha da geliştirmemiz gerektiğine inandığımız için buradayız. 2016 yılında İtalya'ya yaklaşık 7.5 milyar dolar ihracat yaptık. İtalya'dan ise 10 milyar dolar ithalatımız oldu" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer aldığını ve 5,1 milyar m3 -13,9 milyar ton muhtemel mermer rezervine sahip olduğunu belirten Kaya şöyle devam etti; "Bu değer 15 milyar m3 olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının yüzde 33'üne karsılık geliyor.Turk dogal tas sektoru; cesit ve rezerv zenginligi, sektor deneyimi, ham madde bollugu, deniz ulasımında nakliye kolaylıgı, dinamik sektor yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve genis renk skalası ile dunya dogal tas piyasasında onemli bir yere sahip."

Türkiye güvenli bir ülke

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra zor günler yaşadığını ifade eden Kaya, "Türkiye güvenli bir ülke tarihten bugüne pek çok siyasi kriz yaşamış ve hepsinin altından daha büyük başarılarla ve güçlenerek çıkmış bir ülke. Sizleri temin ederiz ki; ülkemiz bu süreçten güçlenerek çıkacak. Yakın zamanda hepimiz buna tanıklık edeceğiz. Güven ve istikrar ekonominin vazgeçilmez iki önemli unsuru ve biz buna sahibiz" diyerek Türkiye ile işbirliğine devam edin mesajı verdi.

"İzmir Marble Fuarı'nı yakından takip ediyoruz"

Toplantıda söz alan Carrara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Giorgio Bianchini, Türkiye'nin İtalya için stratejik ve ekonomik açıdan çok önemli bir partner olduğunu söyledi.

Carrara Ticaret Odası üyesi doğaltaş ve teknolojileri firmalarının İzmir Marble Fuarı'nı yakından takip ettiklerini belirten Bianchini, "Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Carrara sizin doğaltaş sektörü açısından ilginizi çekecek yeni ticari bağlantılar kurabileceğiniz önemli bir merkez. Carrara'da olmanızdan çok mutluyuz" diye konuştu.

Türk Doğaltaş Sektörü temsilcileri toplantı sonrasında; Lochtmans srl, Gasparimenotti, Prometec, Benetti Group, Officine Marchetti, Indiam, Marmilame, GDA firmalarının yetkilileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin organize ettiği"Ticaret Heyeti Organizasyonu"na, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat ile birlikte Türk doğaltaş ihracatçılarının olduğu 24 kişi katılıyor.