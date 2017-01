İstanbul’un iş dünyası Erzurum’a odaklandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul'da yaşayan işadamlarıyla bir araya geldi.

Maltepe'de bir otelde gerçekleşen toplantıyı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organize etti. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Eski Milletvekili Adnan Yılmaz, Erzurum derneklerinin yöneticileri ve iş adamları katıldı. Erzurum'un cazibe merkezi ilan edilmesinin ardından gerçekleşen teşvikleri anlatmak amacıyla yapılan toplantıda Başkan Sekmen, işadamlarına çağrıda bulundu.

Sekmen, "Erzurum büyük bir avantajın içinde. Hükümetimiz Erzurum'u cazibe merkezi ilan ederek önemli bir yol açmıştır. Şehrimizin gelişmesi, istihdam sorununun ortadan kalkması için bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Ben, hiç bir işadamımız duygusal davransın istemiyorum. Kar edemeyeceğiniz bir yatırımı getirmenizi de istemiyorum. Burada büyük bir fırsat var. Devletimiz cazibe merkezi ilanı adında büyük teşvikler veriyor. Buralar sizin memleketiniz. Yatırımlarınızı gelin Erzurum'da da yapın. Biz şehrin yöneticileri olarak, elimizden geleni yapıyoruz. Şuan yatırım yapılması için hiç bir sorun yok. Her şey tamamen yolunda Yeter ki siz niyetlenin ve bize gelin. Biz gerekli tüm kapıları açacağız" dedi. Turizmde hızla yol kat eden Erzurum'da pazarın da üst düzey olduğunu söyleyen Başkan Sekmen, "Kış turizmi için Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yenilik yaptık. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde 60 gün gibi kısa bir sürede 60 projeyi tamamladık. İnsanlar artık Erzurum'u çok iyi tanıyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile futbol takımlarının gözdesi olduk. Kültürel ve sosyal alanda her şey çok güzel ilerliyor. Merkezi bir alanda bulunan ilimizde ticaret için her şey yerinde" diye konuştu.

"Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da, bürokrasi noktasında yatırımcının önünün tamamen açık olduğunu ifade etti. Azizoğlu, "İşadamlarımız şehrimizin değerlendirmesini çok iyi yapmalı. Gerçekten ticaret için gayet makul bir kente sahibiz. Hemen sahile yakın hem ana yol güzergâhında hem de Ortadoğu'ya açılıyor. Bu fırsatları iyi kullanmak lazım İnşallah üretime dayalı fabrikalar kurulacak ve rekabet ortamıyla şehrimiz çok daha hızlı gelişecek. Bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile çok uyumlu çalışıyoruz. Devlet olarak biz, işadamlarının gelmesi için her türlü fedakârlığı yapıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan işadamları, protokole cazibe merkezi hakkında sorular yöneltti. Daha çok istişare toplantısı tarzında geçen buluşma sonrası bazı işadamları ise Erzurum'da okul yaptırmak istediklerini vurguladı.