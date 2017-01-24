İstanbul’dan Muşlu öğrencilere destek

İstanbul Muşlular Derneği Başkanı Metin Haymana öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler, Muş'un Bulanık ilçesindeki Meşeiçi İlköğretim Okuluna gönderildi.

Aslen Malazgirtli olan İstanbul Muşlular Derneği Başkanı Metin Haymana ve Başakşehir Akşemşettin Ortaokulu idarecileri ile öğretmenler ve öğrencilerin başlattıkları kampanya çerçevesinde toplanılan yardım kolileri, Bulanık Meşeiçi İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtılmak üzere otobüsle gönderildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Muşlular Derneği Başkanı Metin Haymana, bu yardımları memleketime yapan herkese sonsuz sevgilerini sunduğunu belirterek, "Ben kendim aslen Malazgirtliyim. Fakat kesinlikle Muş'un tüm ilçelerini kendi ilçem olarak görüyorum. Geçen yıl Malazgirt'e kitap yardımında bulunmuştum. Bu yılda Bulanık ilçemiz için bir kampanya yapmak istedik. Sağ olsunlar Başakşehir Akşemşettin Ortaokulu Müdürü Suat Çelik, okul öğretmenleri ve öğrencilerinin yardımlarıyla çok anlamlı bir kampanyaya imza attık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu topladığımız yardımları kendi otobüsleriyle taşıyan Muş Tur firması sahipleri Ersin Sayan, Cüneyt Keskeç, Sedat Aşık beylere de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki yardımlarımızı da güzel Muş'umuzun diğer ilçelerine yapmayı düşünüyoruz. Tekrar tekrar bu güzel ve anlamlı kampanyaya destek veren tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkürler ediyorum" dedi.