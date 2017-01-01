İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden Seymen’in cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi
İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi.
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İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi.
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı kutlaması için nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in (32) cenazesi İstanbul'dan havayolu ile Trabzon'a getirildi. Seymen'in cenazesinin havaalanında Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulmasının ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Seymen'in cenazesi memleketi Sürmene ilçesine getirilirken, cenaze namazının yarın ikindi namazına müteakip kılınacağı belirtildi.
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