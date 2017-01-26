İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul genelinde gün içerisinde aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteorolojinin tahminlerine göre kentte kar yağışının, bu gece ve yarın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklaması doğrultusunda beklenen kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam ederken akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının mesai çıkış saatine denk gelmesiyle trafikte beklenen yoğunluk yaşanmadı. Evine gitmek için otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların ara ara yoğunluk yaptığı görüldü.

Öte yandan kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi.