İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan kar tüm kenti etkisi altına aldı. Hızını giderek arttıran yağış Yenibosna'da da etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.