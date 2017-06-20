İstanbul’da beyaz yakalılar AVM’de sosyalleşiyor

İstanbul'da yaşayan 100 bin beyaz yakalı çalışanın Mayıs ayındaki davranışlarını analiz edildi. Sonuçlara göre halk arasında beyaz yakalılar olarak bilinen kol gücüyle çalışmayan emekçiler, büro çalışanları AVM'de sosyalleşiyor.

Türk Ar-Ge şirketi Blesh, İstanbul'da yaşayan 100 bin beyaz yakalının gün içinde sergilediği davranışları ve gerçekleştirdiği aktiviteleri analiz etti. Yapılan analiz sonucunda Mayıs ayında İstanbul'daki beyaz yakalıların hangi teknolojileri tercih ettiği, nerelerde daha fazla gezdikleri ve bir günlerini nasıl değerlendirdikleri görülebiliyor. Makro ve mikro ölçeklerde lokasyon teknolojilerini aynı anda kullanabilen Blesh Mobil İletişim Beacon Platformu'nun şu anda Türkiye'deki en geniş lokasyon datasına sahip platform olduğunu belirten şirketin CEO'su Devrim Sönmez, "Beacon teknolojisi ve akıllı telefonlar yardımıyla tüketicilerin hem makro hem de mikro ölçekte davranışlarını analiz ederek markaların pazarlama stratejilerine önemli katkılar sunuyoruz" dedi.

Türkiye'deki beyaz yakalılar büyük oranda Android telefon kullanıyor

Toplanan verilere göre beyaz yakalılarının yüzde 61'i Android işletim sistemine sahip cihazları kullanırken, iOS kullanımının ise yüzde 39 oranında olduğu gözlemleniyor. Ayrıca mobil cihazlarda Bluetooth teknolojisini kullanım oranı AVM ve havaalanı gibi yerlerde yükseliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere kullanıcılar lokasyon bazlı kampanya ve fırsatlardan yararlanabilmek için Bluetooth teknolojisini aktif olarak kullanıyor.

Tatil fırsatlarını iyi değerlendiriyorlar ve sporu ihmal etmiyorlar

Bir aylık verilerden derlenen analize göre, özellikle havalar ısınınca ve 19 Mayıs tatili de araya girince şehirden uzaklaşmak isteyen beyaz yakalılar sıklıkla havaalanlarında görüldü. Genellikle tüm tatil fırsatlarını iyi değerlendirdikleri gözlemlenen beyaz yakalılar, resmi tatilleri hafta sonu ve izin günleriyle birleştirerek, şehir dışına veya yurtdışına günlük ve

haftalık seyahatler planlıyorlar. Ayrıca yine tatil dönemi ve haziran ile başlayan yaz aylarının gelmesiyle beyaz yakalıların son günlerde spor salonlarına akın ettiği de görülüyor.

AVM'lerde sosyalleşiyor ve alışverişi çok seviyorlar

Beyaz yakalılar en çok, ofis ve plazaların sık bulunduğu semtler olan Şişli (Nişantaşı), Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Maslak ve Bebek semtlerinde görülüyor. Boş zamanlarında AVM'lere yönelen beyaz yakalılar alışverişe gidip, soluğu da kafe ve restoranlarda alıyorlar. Genelde çalıştıkları iş yerlerine yakın bölgelere gitmeyi tercih eden beyaz yakalılar yüzde 41 oranında alışveriş merkezlerinde sosyalleşiyorlar. Kafeler (yüzde 35), restoranlar (yüzde 31), etkinlik alanları (yüzde 18) ve son olarak yüzde 8'lik oran ile spor salonları en çok vakit geçirilen yerler olarak dikkat çekiyor. İş yerlerine yakın veya ulaşımı kolay alışveriş merkezlerinde zaman geçiren beyaz yakalılar, en çok yüzde 14 oranında Zorlu Center, yüzde 10 oranında Kanyon, yüzde 8 oranında Akasya ve yüzde 6 oranında İstinye Park alışveriş merkezlerini ziyaret ediyorlar.

Beyaz yakalıların en sevdiği sosyal aktivitenin yüzde 47 oranıyla alışveriş yapmak olduğu da görülüyor. Hemen peşinden yüzde 40'lık bir oran ile sinema ve diğer kültürel faaliyetler geliyor. yüzde 14 oranında seyahat, yüzde 19 oranında spor ve son olarak yüzde 10 oranında finans odaklı aktiviteler de beyaz yakalıların favorileri arasında. Çeşitli gündelik aktivitelerini gerçekleştirdikleri mekânlar, aynı zamanda beyaz yakalıların nerelerde sosyalleştiğini de net biçimde ortaya koyuyor.