İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
IHAAW214844-ASA/20-01-2017 - İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu.
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IHAAW214844-ASA/20-01-2017 - İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. 20.01.2017 21:48:44 TSI NNNN
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