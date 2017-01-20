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  3. İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

IHAAW214844-ASA/20-01-2017 - İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu.

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IHAAW214844-ASA/20-01-2017 - İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. 20.01.2017 21:48:44 TSI NNNN

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