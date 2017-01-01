Konya-7 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. İstanbul Kartal’da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları
İstanbul Kartal’da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları

İstanbul Kartal’da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları

IHAAW192427-ASA/01-01-2017 - İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi.

A+A-

IHAAW192427-ASA/01-01-2017 - İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı. 01.01.2017 19:24:27 TSI NNNN

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.