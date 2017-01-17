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  3. İstanbul Esenyurt’ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3’ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi
İstanbul Esenyurt’ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3’ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul Esenyurt’ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3’ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

IHAAW010525-ASA/17-01-2017 - İstanbul Esenyurt'ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3'ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı...

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IHAAW010525-ASA/17-01-2017 - İstanbul Esenyurt'ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3'ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi 17.01.2017 01:05:25 TSI NNNN

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