İstanbul Büyükşehir, Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu

Portekiz'de yapılan 54. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Büyük Erkek Atletizm takımı 37 puanla Avrupa Şampiyonu oldu.

Portekiz'in Lizbon kentinde 20 ülkeden 21 takım ve 126 sporcunun katılımıyla yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

Şampiyonada Portekiz temsilcisi Sporting Lisboa 45 puanla 2. sırada yer alırken, İspanya'nın Atletizmo Bikila takımı ise 76 puanla takım halinde Avrupa 3'üncüsü oldu.