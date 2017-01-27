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Isparta’da planlı elektrik kesintisi

Isparta’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi'nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi'nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe, mahalle ve köyler şu şekilde;

Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi

Merkez: 10.00-14.00 Çünür Mahallesi

Keçiborlu: 08.00-17.00 Cumhuriyet, Hasanbet, Kükürt, Orta, Hacı, İncesu ve Özbahçe Köyleri

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