Isparta’da dolandırıcılık operasyonu

Isparta'da telefonla aradıkları kişileri, adlarının FETÖ'ye karıştığı ve kurtarmak karşılığında para altın istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, adlarını FETÖ'ye karıştığını söyleyerek para ya da altın istedikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu yöntemle 7 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından mahkemeye sevkedilen şüphelilerden H.A., M.R.T ve F.Ç tutuklanırken bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.