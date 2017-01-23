Isparta'da etkili olan kar yağışı özellikle Sütçüler ve Yalvaç ilçelerinde örtü altı tarım yapılan noktalarda üreticiye zarar verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde Merkez ilçe, Sütçüler, Yalvaç, Şarkikaarağaç, Gelendost ve Senirkent'e bağlı 25 köyde 450 çiftçiye ait 750 dekar serada 10 milyon TL'lik zarar tespit edildi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk, kar yağışı nedeniyle seraları etkilenen çok sayıda çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Özellikle Sütçüler'in Şehler, Melihler, Çandır gibi köyleri ile Yalvaç ve Şarkikaraağaç'ta seraların zarar gördüğünü belirten Selçuk, " Bu çiftçilerimizin geçin kaynağı seracılık. Mart ayında domates dikip yazın hasat edecekler. Bu çiftçilerimiz için geçim kaynağı iken ilimiz ekonomisi için önemli bir kazanç. Mart ayında seraların hazır hale gelmesi gerekiyor. Önümüzde çok kısa bir süre var. Devletimizden ve siyasilerimizden isteğimiz çiftçilerimize sera naylonu desteği yapılmasıdır. Sera naylonu desteği yapılması durumunda bu mağduriyet büyük oranda giderilecektir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç'ten isteğimiz çiftçilere sera naylonu desteği verilmesidir" diye konuştu