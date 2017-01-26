Isparta Şehir Hastanesi’nde simülasyon çalışması

Isparta'da hizmete girecek olan 755 yataklı Şehir Hastanesi'nde ilk simülasyon çalışması yapıldı.

Isparta'da kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 755 yataklı Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar sürüyor. Şehir Hastanesi'nin ilk simülasyon çalışması da yapıldı. Hasta kayıt ve Kan alma kayıt modüllerinde yapılan çalışmada; sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek hasta kayıt denemesi gerçekleştirildi. Yapılan kayıtların doktor sistemine düşmesi, poliklinik kapılarında bulunan ekranlara yansıması ve kan alma sıralamasının sistemde görüntülenmesi tek tek simülasyonla gösterildi.

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle 220 bin metrekare alanda inşa edilen ve Türkiye'nin ilk şehir hastaneleri arasında yer alan Isparta Şehir Hastanesi 573 milyon liraya mal oldu. Şehir Hastanesi'nde 500'ü tek kişilik olmak üzere 755 yatak 204 poliklinik, 18 ameliyathane bulunuyor. Kadın ve Doğum Çocuk Hastanesi de Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet verecek.