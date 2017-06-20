İslamiyet’i seçen Ukraynalı Zarudnia, Zehra ismini aldı

Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Ukrayna vatandaşı Yuliiya Zarudnia, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Denizli Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde daha önce Hıristiyan olan Yuliiya Zarudnia, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup, "Zehra" ismini aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve duygulu anların yaşandığı merasimde, müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, Yuliiya Zarudnia'ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra ihtida merasimine geçildi. Merasimde, İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Karakaya, Yuliiya Zarudnia'nın nişanlısı Burak Güzeldere ile ailesi şahitlik yaptı.

Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını ifade eden Zehra, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." şeklinde konuştu.

Merasimde konuşan İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, "Allah katında tek din İslam'dır. Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Zehra kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Müslüman olan Zehra'ya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim'in Rusça meali hediye edildi.