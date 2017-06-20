İslam dünyası abluka altında mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakında Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başını çektiği altı Arap ülkesi Katar’la tüm ilişkilerini kesmiştir. Gerekçe Katar teröre destek vermektedir.

Suudi Arabistan Katar’a diyor ki, “el-Cezire’yi kapatırsan ambargoyu kaldırırız.” Bu durum karşısında Türkiye İran Katar’ın safında yer almıştır. Başta ABD olmak üzere Batı âlemi bu gelişmeden çok memnundur. ABD lideri Trump memnuniyetini açıkça dile getirmiştir.

ABD, Katar’a uygulanan ambargodan önce Suudi Arabistan ile 100 milyar dolar; ablukadan sonra Katar ile 12 milyar dolar tutarında silah anlaşması imzalamıştır Ardından Katar’ın başkenti Doha’ya iki Amerikan savaş gemisi tatbikat için gitti ve ortak tatbikat yaptı.

Bu gelişmeden başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ders çıkarmayacak mı? At gözlüğü ile dünyaya bakılırsa işte böyle olur. Bu gelişmelere güler misin ağlar mısın? Ya Rab ümmete feraset ver, akıl ve izan ver, Bu Ramazan ayı hürmetine ümmetin kendine gelmesini sağla.

ABD, kardeşleri birbirine düşürdükten sonra arkasından onlara silah satıyor, Katar’ın safında yer almış görünerek bunları birbirine kırdıracak ve aynı zamanda onların hamisi pozisyonuna geçecek.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin terör listesine alınması ayrı bir derstir. Bu ne pişkinlik, bu ne yüzsüzlük, bu ne aymazlık, elinle sen kendi kendini boğazlıyorsun, bundan haberin var mı? Damarlarını kesiyorsun, beynini yok ediyorsun.

Kurt kuzuya demiş ki suyumu bulandırıyorsun. Aman efendim, sen suyun başındasın ben altında nasıl bulandırabilirim, demiş. Kurt ama ben seni yemek istiyorum, demiş.

Bunun gibi canavar ABD başta olmak üzere ümmeti boğmak istemektedir. Ümmet yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Türkiye’de ve İslam dünyasında ki gelişmeler bunu göstermektedir.

Suudi Arabistan el-Cezire’nin kapatılmasını istiyor. el-Cezire televizyonu dünyada neredeyse tek haber kanalı oldu. CNN’de, BBC’de yer almayan görüntüleri El Cezire ekrana getiriyor, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında, sivil ölümleri gibi başka kanallarda verilmeyenler görüntüleri izleyicilere gösteriyordu.

Batı bundan rahatsız oldu. Çünkü dünyaya yayılan bütün haberler CNN, BBC ve diğer kanallar vasıtasıyla onun süzgecinden geçerek yayılıyordu. Şimdi kuklaları vasıtasıyla ortadan kaldırmak istiyor.

Batı’yı rahatsız eden sadece adı geçen televizyon kanalı değil, İstanbul’da inşa edilen üçüncü hava alanı, Türkiye’nin mili harp sanayisini geliştirmeye çalışması vs. Almanya’nın tavır takınmasının sebebi budur.

Hamas İsrail’in, İhvan-ı Müslimin Mısır’ın işine gelmemektedir. Hamas Filistin’in asıl sahibi; İhvan- Müslimin de Mısır’ın asıl sahibidir.

Kısacası Türkiye’nin başını çektiği İslam dünyasının tarihteki yerini tekrar almasından rahatsız olan Batı harekete geçti, İslam dünyasını abluka altına aldı, boğmak istemektedir. ABD’nin PYD’yi desteklemesi, Katar’ı bu hale düşürmesi bu sebepten dolayıdır.

Bakalım gelişme nasıl olacak, bekleyeceğiz, göreceğiz inşallah. Onların bir planı varsa Allah’ın da bir planı vardır. Yeter ki biz doğru yolda ilerlemeye çalışalım, ümit var olalım, şer gördüğümüz bir şeyde hayır olabilir, hayır gördüğümüz bir şeyde şer olabilir.

Hayırlı bayramlar, hoşça kalın