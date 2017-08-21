İşitme engelliler umre ödülü için ter döktü

Zonguldak'ta işitme engellilere yönelik umre ödüllü dini bilgiler yarışmasında işitme engelliler ter döktü.

İl Müftülüğü binasında düzenlenen yarışmaya il genelinden 8 yarışmacı katıldı. Komisyon gözetiminde düzenlenen yarışma yazılı ve test sorularından oluştu. Engelli bireylerin motivasyonunu artırmak, manevi destek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada ibadet, ahlak, fıkıh Kur'an-ı Kerim konularında sorular soruldu. Yarışmayı birinci tamamlayan Fatma Alanlar, ödülün de sahibi oldu. İl Müftüsü Rüstem Can, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca engellilerin dini vecibelerini engelsiz bir şekilde yerine getirmeyi sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Gerek, fiziki altyapı, erişilebilirler, ulaşılabilirlik, gerekse görsellik, işitsel ve yazılı olarak çalışmalarla onlarla manevi, bakım ve destek, rehberlik hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından sunulmaktadır. Bu bağlamda işitme engelli kardeşlerimizin dini bilgilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim okumalarını teşvik etmek konularında bilgilerini artırmak amacıyla bugün müftülüğümüzde bir yarışma düzenledik. Bu sadece burada değil bütün Türkiye genelinde düzenleniyor. Zonguldak'taki yarışmanın sonucunda da bir kişi umreye gidecek. Ve Türkiye genelinde de bu sayı 100 kişi" diye konuştu.