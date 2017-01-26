İşadamına zorla senet imzalatmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir iş adamına zorla 200 bin liralık senet imzalatmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletme sahibi M.B., ticari faaliyette bulunduğu O.Y. ile anlaşmazlığa düştü. Bunun üzerine O.Y.'nin adamları M.K., A.K. ve V.Ö. tarafından iş adamına zorla 200 bin liralık senet imzalatılmak istendi. O.Y.'nin avukatı İ.K. de M.B'yi telefonda tehdit etti.

Kendisine zorla senet imzalatılmak istenen ve tehdit edildiğini iddia eden M.B.'nin polise başvurması sonucu Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheliler M.K., A.K. ve V.Ö. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.K. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin, diğer iki şüpheli O.Y. ve İ.K.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.