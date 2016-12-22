İş yeri hırsızları yakalandı

Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl mahallesinde bulunan bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları ile iş yerinde inceleme yapan ekipler şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis ekipleri başlatılan çalışma sonrasında şüpheliler G.Ç. ve A.Y.'i yakaladı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.