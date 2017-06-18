İş makinesi dereye yuvarlandı: 1 ölü
Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kovanlık beldesi yakınlarında özel bir şirkette çalışan operatör Mithat Güner (45) idaresinde iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dereye yuvarlandı. Kazada iş makinesinden fırlayan Güner, derede bulunan taşlara çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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