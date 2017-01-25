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İş kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

İş kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi.

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de bir fabrikanın çatısında onarım yapan M.E., çatı ile vinç arasına sıkışmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. M.E.'nin cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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