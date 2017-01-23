İş adamlarından Başkan Yağcı’ya ziyaret

Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ve yöneticileri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Yağcı, makamında Fethi Hinginar'ın yanı sıra fabrika Genel Müdürü Gökhan Erol ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Sümer'i de ağırladı. Bilecik ve sanayi üzerine karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Yağcı, "Kendilerine nazik ziyaretleri ve Bilecik'imize yapmış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.