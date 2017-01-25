İran'dan Türkiye'ye doğalgaz indirimi ve tazminat
İran Petrol Bakan Yardımcısı Iraki, Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim uygulanacağını açıkladı. İranlı Bakan, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini söyledi.
Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.
Mahkemenin kararı gereği, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.
Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.