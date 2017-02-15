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Integral Forex Türkiye Kupası

Integral Forex Türkiye Kupası

Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya 85-79 mağlup oldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya 85-79 mağlup oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu

Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu, Tansu Aksoy, Anthony Gill, Efe Beşok, Deyan Ivanov, Ricardo Ledo

Başantrenör: Dorde Sjan

Pınar Karşıyaka: Brenton Lajames Petway, Muhammed Baygül, Akif Egemen Güven, Michael Green, J. Covan Brown, Mateusz Michal Ponitka, Joshua Colton Owens, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Michael Summers, Görkem Doğan

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 19-30 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 31-48 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 46-62 (Pınar Karşıyaka lehine)

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