Integral Forex Türkiye Kupası
Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya 85-79 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya 85-79 mağlup oldu.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu
Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu, Tansu Aksoy, Anthony Gill, Efe Beşok, Deyan Ivanov, Ricardo Ledo
Başantrenör: Dorde Sjan
Pınar Karşıyaka: Brenton Lajames Petway, Muhammed Baygül, Akif Egemen Güven, Michael Green, J. Covan Brown, Mateusz Michal Ponitka, Joshua Colton Owens, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Michael Summers, Görkem Doğan
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 19-30 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 31-48 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 46-62 (Pınar Karşıyaka lehine)
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