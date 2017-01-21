Bütün müminler kardeştir o halde her ne zaman araları açılırsa iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki O’nun rahmetine nail olun. Siz ey imana ermiş olanlar, hiç bir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin. Belki o alaya alıp küçümsedikleri kendilerinden daha hayırlı olabilir ve hiç bir kadın başka kadınları küçümseyip alaya almasın. Onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler ve hiç biriniz başka birini karalamasın. Birbirinizi yaralayıcı incitici lakaplar ile aşağılamayın. Kişi iman ettikten sonra ona hiç bir şekilde günah isnat etmeyin. Bu suçu işleyenler, sonra pişmanlık duymayanlar zalim olanlardır. (Hucurat 10-11)