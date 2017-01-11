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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesinde inşatta çalışan İzzet Öztamur(59) kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek...

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Bartın'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesinde inşatta çalışan İzzet Öztamur(59) kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Bartın devlet Hastanesine kaldırılan İzzet Öztamur'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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