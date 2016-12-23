İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

Niğde'de inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Efendibey Mahallesi'nde bir inşaattan inşaat malzemelerini çalındığı ihbarı alan Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını U.Ş (20) ve HB'nin (17) yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Niğde Asayiş Müdürlüğüne götürüldü.