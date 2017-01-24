İnşaat kalıplarının arasında sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Adıyaman merkez Aşağı Karapınar Mahallesinde inşaat kalıplarının arasına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Adıyaman merkez Aşağı Karapınar Mahallesinde inşaat kalıplarının arasına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Karapınar Mahallesi 2865. sokakta bulunan evin bahçesindeki inşaat kalıplarının altına sıkışan köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri köpeği çıkartmaya çalıştı. Köpeği sıkıştığı yerden çıkartamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.
Sıkıştığı yerden kurtulan köpek hızlıca oradan uzaklaştı.
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