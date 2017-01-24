İnşaat denetim sonuçları E-Devlet üzerinde

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, vatandaşların ev almadan önce inşaat ilişkin tüm denetim sonuçlarını E-Devlet üzerinden görebileceğini söyledi.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Betonda Elektronik Denetim" sistemini hayata geçirdiğini kaydetti.

"2017 yılının ilk çeyreğinde de 81 ilde de zorunlu hale gelecek"

"Betonda Elektronik Denetim" sistemi hakkında bilgi veren Karataş, "Vatandaşın ev almadan önce o inşaata ilişkin tüm denetim sonuçlarını e-devlet üzerinden görebileceği "Betonda Elektronik Denetim " sistemi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü kararı ile hayata geçti. Hali hazırda uygulanan pilot bölge olarak Afyon, Karaman, Düzce'de başlamış olan uygulama 2017 yılının ilk çeyreğinde de 81 ilde de zorunlu hale gelecek.

E-beton sistemi uygulamasına göre; inşaatlarda beton dökümüne başlamadan önce şantiyeden alınan numunenin içine çip atılacak. Bu numune mobil cihaz ile okutularak tanımlanacak ve yazılım sistemine kaydedilecek. Etiketlenen bu numunelerin ayrı ayrı hangi yapıya ait oldukları ile yapının hangi seviyesinden alındığına ilişkin bilgiler kayıt altına alınacak. Böylece inşaata dökülmesi planlanan gerçek beton numunesinin laboratuvara gitmeden değiştirilmesi ya da sahadan numune alınmadan rapor üretilmesi türünden sahtekârlıklar önlenmiş olacak. Çipli betonun tüm analiz ve deney aşamaları Ankara merkezden on-line olarak izlenebilecek" dedi.

"Vatandaş betonların içine konulan çipler sayesinde, satın alacakları evlerin beton kalitesini görebilecek"

Karataş şöyle devam etti: "İnşaatta kullanılan betonların içine konulan çipler sayesinde, vatandaşlar satın alacakları evlerin beton kalitesine ilişkin tüm bilgilere sisteme ada, parsel numarasını girerek erişebilecek ve kafalarında herhangi bir soru işareti kalmayacak. Yine E-Devlete girip geçmişte kaç kez denetlendiği ve inşaatla ilgili fotolara erişim imkânı bulacak. Vatandaşlar 2011 yılından sonra yapılan tüm inşaatlara ilişkin bu bilgilere erişebilecek. İnşaatın imalat aşamalarına ilişkin fotoğraflar, denetim bilgileri, müteahhitlik firması, hangi mühendis ve mimarın denetlediği ile geçmişte yaşanan sorunlara ilişkin verileri görebilecek. Kural ihlali yapanlara yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak. Uygulama vatandaşa herhangi bir ilave maliyet de yüklemeyecek. Vatandaş almayı planladığı, 2011'den sonra aldığı, oturduğu, oturacağı evin betonu ne zaman dökülmüş, o betonda eksik çimento mu tespit edilmiş, yeterince karıştırılmadan mı kullanılmak istenmiş; demirlerinde sorun olmuş mu, bu eksiklikler nedeniyle şirkete ne kadar ceza kesilmiş türünden denetim sonuçlarını, evin ne zaman inşa edildiğini, inşaatının ne kadar sürdüğünü E-Devlette, E-Beton sistemi sayesinde öğrenebilecek."