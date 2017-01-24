İnşaat bekçisi bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan inşaat bekçisi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta bekçi olarak görev yapan R.K.(27), bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.K., tedavi altına alındı. Polis bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen saldırganı yakalamaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.